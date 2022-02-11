Сотрудники ГИБДД помогли вовремя доставить курянку в роддом

Полицейские пришли поздравить молодую маму на выписку Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Курской области остановили ВАЗ для проверки в Фатежском районе. Оказалось, что водитель автомобиля везет в курскую больницу свою родственницу, у которой экстренно начались роды. Молодой человек боялся, что ребенок может родиться в машине, поэтому, чтобы быстрей добраться до роддома сотрудники ГИБДД решили сопроводить автомобиль семьи.

Пересаживать женщину в патрульный транспорт из-за начавшихся схваток было опасно, и полицейские, включив специальные световые и звуковые сигналы на служебном автомобиле, сказали мужчине ехать за ними.

Женщина была доставлена в больницу спустя почти 40 минут, а меньше, чем через час у нее родился сын.

На выписку поздравить молодую маму и ее новорожденного сына пришли инспекторы ГИБДД Александр Вишневский и Александр Переверзев, которые помогли ей скорей добраться до роддома.

Семья поблагодарила полицейских за помощь.