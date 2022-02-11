Еще три человека скончались от COVID-19 в Курской области

В области продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 11 февраля в регионе от коронавируса скончались 2222 человека.

В том числе за последние сутки - мужчина – 83 года, женщины – 67, 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1511 человек, на ИВЛ – 64 (8 – инвазивная, 56 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 695 586 полностью завершили вакцинацию – 671 065.