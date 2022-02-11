За сутки коронавирусом заразились 855 курян

Регион устанавливает новые антирекорды по коронавирусу Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 11 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 855 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 520, Курский - 129, Железногорск – 72, Октябрьский – 24, Медвенский – 9, Фатеж – 8, Курчатовский, Поныровский, Суджанский, Фатежский – по 7, Глушковский, Золотухинский, Конышевский, Железногорский – по 6, Большесолдатский, Обоянь, Солнцевский – по 5, Обоянский – 4, Кореневский, Пристенский – по 3, Беловский, Горшеченский, Льгов, Хомутовский, Щигровский – по 2, Дмитриев, Касторенский, Рыльск, Советский, Тимский, Щигры – по одному. Всего зарегистрировано 94 965 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1511 человек, на ИВЛ – 64 (8 – инвазивная, 56 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2222 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 695 586 полностью завершили вакцинацию – 671 065.