В Курской области продолжает формироваться трехуровневая система оказания медпомощи

Создание такой модели организации здравоохранения происходит по поручению Минздрава России Фото: Архив "КП"

Первый уровень будет ориентирован на первичный прием, профилактику и амбулаторное лечение. Второй станет заниматься более сложными случаями, требующими стационарного лечения. На третьем уровне будет оказываться специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

Частично эта система в нашем регионе реализована в акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии. В этом году эта работа продолжится в хирургической и онкологической службах.

- Такая модель организации здравоохранения эффективно себя зарекомендовала: пациенты получают качественное лечение, а больницы работают с минимальными издержками, - сообщают в областной администрации.

В региональном комитете здравоохранения отмечают, что при создании трехуровневой модели ликвидация больниц не предусмотрена, речь об оптимизации или сокращении врачей не идет, но будет сформировано больше отделений второго уровня. Они появятся там, где исторически хорошо функционируют больницы, есть сотрудники и оборудование.

В регионе отделений второго уровня по хирургии планируют создать не менее десяти. Пока же оперативные вмешательства, которые по профилю соответствуют межрайонным центрам, выполняет областная больница.

- Трехуровневая система позволит четко выстроить маршрутизацию пациентов, которые будут направляться на профильные койки и получать лечение, соответствующее заболеванию. Районным больницам предоставят дополнительный транспорт для доставки пациентов в круглосуточные хирургические стационары. При этом дневные койки по хирургическому профилю сохранят во всех районных больницах. Изменения будут проходить поэтапно. В первом квартале этого года хирургии при районных ЦРБ работают в прежнем режиме, - поясняют в администрации области.