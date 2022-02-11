Куряне стали участниками Всероссийского проекта «Мое детство – война»

Для участия в конкурсе нужно сделать мини-интервью с детьми войны Фото: Архив "КП"

- Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы, - сообщают в городской администрации.

Для участия в конкурсе нужно сделать мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.

Акция стартовала в 2020 году, за это время ее героями стали более 3000 человек.

В 2021 году архив конкурса пополнился более 600 новыми видеовоспоминаниями детей войны. Участие в этом приняли жители 54 регионов России.

В их числе оказались и куряне. Так, Юрий Зайцев из Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова участвовал в конкурсе с очерком «Осколок той страшной войны» о докторе сельскохозяйственных наук Анатолии Ивановиче Стифееве, который встретил войну совсем ребенком.

А Светлана Федоренкова представила на конкурс видеоролик, в котором Константин Васильевич Мартынов делится воспоминаниями о своем военном детстве.