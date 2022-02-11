В Курской области 12 детей-сирот получили новые квартиры

Квартиры уже благоустроены и готовы к проживанию Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатеже ключи от нового жилья получили 12 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Квартиры в четырехквартирных домах благоустроены и готовы к проживанию, там установлена сантехника, проведена чистовая отделка.

- В прошлом году мы приобрели 293 квартиры в Курчатове, Железногорске, Щиграх и 15 районах Курской области. В этом году обеспечивать жильем детей-сирот будут органы местного самоуправления. Средства на эти цели мы выделяем из областного бюджета. Всего в этом году предусмотрено 856 млн рублей, из них более 600 млн рублей направим в муниципалитеты, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

В 2022 году предоставить новое жилье планируют более 400 граждан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Добавим, что всего с 2011 года в квартиры переехали более 4,1 тыс. человек, в списке подлежащих обеспечению жильем значатся 1 527 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.