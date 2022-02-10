Курские «Русичи» во второй раз разгромили «Нефтехимик»

После 30-ти игр «Русичи» занимают пятое место в активе с 48-ю очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Курские «Русичи» на своей площадке в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу во второй раз кряду переиграли тобольский «Нефтехимик» - 97:70. Как и днем ранее, особенно ярко куряне провели четвертую четверть, добившись 19-очкового перевеса – 32:13.

Самыми результативными у хозяев оказались Константин Глазырин (28 очков), Иван Аладко (16) и Роман Казюлин (15 очков).

После 30-ти игр «Русичи» занимают пятое место в активе с 48-ю очками. В ТОП-5 также входят «Тамбов» (55), «Чебоксарские Ястребы» (49), магнитогорский «Металлург» (47) и челябинский «Челбаскет» (45).

Теперь 22 - 23 февраля куряне проведут в Майкопе два матча с местным «Динамо-МГТУ». Обе встречи начнутся в 19:00.