Курянин получил пять лет колонии за "косяки" в посылке, замаскированные духами

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против курянина по части 1 ст.228 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере), п. «а» ч.2 ст.229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору).

Мужчина рядом с домом выращивал коноплю, которую потом курил.

В соцсетях он познакомился с иностранкой, которую попросил прислать ему сигареты, наполненные "травой". Чтобы содержимое посылки не обнаружили сотрудники таможни и служебные поисковые собаки, он предложил женщине замаскировать "косяки" другими вещами и обработать духами.

Однако, несмотря на принятые меры конспирации, сотрудники УФСБ России по Курской области обнаружили "траву".

Суд дал курянину пять лет колонии общего режима.