Суд оштрафовал курянку за то, что она сняла деньги с чужой карты

За пару дней пенсионерка совершила 20 покупок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 65-летней жительницы Курска. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.

В мае 2021 года женщина нашла на тротуаре банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Убедившись, что на карте есть деньги, она стала совершать покупки в разных магазинах на суммы до тысячи рублей.

Таким способом в течение двух дней она потратила с чужой карты почти 20 тысяч рублей.

- Женщина причинила значительный ущерб хозяину карты, который, кстати, тоже пенсионер, - сказали в прокуратуре.

Суд оштрафовал курянку на 30 тысяч рублей.

Женщине также пришлось возместить ущерб хозяину карты.