Суд оштрафовал курянку за то, что она сняла деньги с чужой карты

За пару дней пенсионерка совершила 20 покупок
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 65-летней жительницы Курска. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.
В мае 2021 года женщина нашла на тротуаре банковскую карту с бесконтактным способом оплаты. Убедившись, что на карте есть деньги, она стала совершать покупки в разных магазинах на суммы до тысячи рублей.
Таким способом в течение двух дней она потратила с чужой карты почти 20 тысяч рублей.
- Женщина причинила значительный ущерб хозяину карты, который, кстати, тоже пенсионер, - сказали в прокуратуре.
Суд оштрафовал курянку на 30 тысяч рублей.
Женщине также пришлось возместить ущерб хозяину карты.