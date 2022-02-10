Курян приглашают на службу в Отдельный батальон охраны и конвоирования

Требования к кандидатам: прохождение службы в вооруженных силах, возраст до 35 лет, образование не ниже среднего Фото: Светлана ВОЛКОВА

Объявлен набор на службу в Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Курску.

Требования к кандидатам: прохождение службы в вооруженных силах, возраст до 35 лет, образование не ниже среднего (полного).

Сотрудники имеют право на льготное исчисление выслуги лет один год за полтора, ежегодный отпуск от 50 календарных дней, бесплатное медицинское лечение, получение высшего образования в учебных заведениях МВД России на бюджетной основе.

По вопросам приема на службу обращаться по адресу Курск, ул.Народная, д.11, телефоны для связи: 8 (4712) 36-66-00, 36-65-77, 8-999-381-31-38.