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Происшествия10 февраля 2022 17:12

Курянка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Для этого она взяла кредит в банке
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступники представились правоохранителями

Преступники представились правоохранителями

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В УМВД России по Курску приняли заявление от сорокапятилетней курянки, отправившей больше миллиона рублей мошенникам. Медицинского работника два дня "обрабатывали" по телефону сначала работники банка, а потом лже-прокуроры. "Правоохранители" утверждали, что неизвестные пытаются оформить на женщину огромный кредит и их нужно обезвредить. Единственный способ избежать долга перед банком – перевести все деньги на безопасный секретный счет.

Женщине посоветовали не задавать лишних вопросов и оказать содействие в расследовании. Все деньги обещали вернуть по окончании мероприятий. Своих накоплений у курянки было около 600 тысяч рублей. Всю сумму по инструкции незнакомцев она перевела со своей карты на указанный расчетный счет.

Но этого им оказалось мало. Видя, что человек поверил в выдуманную историю, они стали настаивать, чтобы женщина оформила еще и кредит и эти деньги также перевела в ячейку. Что и было сделано. 400 тысяч наличными исчезли в купюроприемнике банкомата и улетели на счета аферистов. Общий ущерб превысил миллион пятьдесят тысяч рублей. За два дня общения с мошенниками женщина не обсудила ситуацию с родственниками или знакомыми, которые вероятно отговорили бы ее от необдуманных поступков. Но, выяснилось, что преступники угрожали курянке липовой ответственностью за разглашение секретных сведений.