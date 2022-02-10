Курские педагоги победили во Всероссийском конкурсе

Работы на конкурс представили более 115 тысяч педагогов из 73 регионов страны
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Пять курских педагогов стали победителями Всероссийского конкурса «Учебный 2022 год с Марусей».
Учителям предлагалось рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Работы на конкурс представили более 115 тысяч педагогов из 73 регионов страны.
В числе победителей и учителя из Курской области:
- учитель английского языка Будищанской школы Большесолдатского района Татьяна Сергеевна Фирсанова;
- учитель начальных классов Хомутовской школы им. Героя Советского Союза Н.И. Сечкина Светлана Михайловна Леухина;
- учитель математики и информатики Курской школы-интерната для детей с ОВЗ Марина Дмитриевна Черткова;
- учитель английского языка курской школы №1 Яна Александровна Новичкова;
- учитель английского языка курской школы №1 Екатерина Павловна Маслова.
Работы курских педагогов были посвящены разным темам, например как во время уроков может помочь голосовой помощник детям с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Кроме того, «Марусю» можно использовать на занятиях окружающего мира в начальных классах. Помогут современные технологии сделать интереснее уроки английского в сельских и городских школах.
В награду победительницы получат умную колонку «Капсула Мини», оснащенную голосовым помощником «Маруся».