Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 14:44

Курские педагоги победили во Всероссийском конкурсе

В финал вышли пять учителей из нашего региона
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы на конкурс представили более 115 тысяч педагогов из 73 регионов страны

Работы на конкурс представили более 115 тысяч педагогов из 73 регионов страны

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пять курских педагогов стали победителями Всероссийского конкурса «Учебный 2022 год с Марусей».

Учителям предлагалось рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Работы на конкурс представили более 115 тысяч педагогов из 73 регионов страны.

В числе победителей и учителя из Курской области:

- учитель английского языка Будищанской школы Большесолдатского района Татьяна Сергеевна Фирсанова;

- учитель начальных классов Хомутовской школы им. Героя Советского Союза Н.И. Сечкина Светлана Михайловна Леухина;

- учитель математики и информатики Курской школы-интерната для детей с ОВЗ Марина Дмитриевна Черткова;

- учитель английского языка курской школы №1 Яна Александровна Новичкова;

- учитель английского языка курской школы №1 Екатерина Павловна Маслова.

Работы курских педагогов были посвящены разным темам, например как во время уроков может помочь голосовой помощник детям с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Кроме того, «Марусю» можно использовать на занятиях окружающего мира в начальных классах. Помогут современные технологии сделать интереснее уроки английского в сельских и городских школах.

В награду победительницы получат умную колонку «Капсула Мини», оснащенную голосовым помощником «Маруся».