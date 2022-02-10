В Курской области ищут свидетелей ДТП

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

20 января 2022 года примерно в половину восьмого утра в районе дома 22 по ул. Димитрова, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Лада Калина, гос номер *553**46, сбил женщину 1936 года рождения и скрылся с места ДТП.

В результате аварии пострадавшая получила травмы.

- Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой либо информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (961) 193-32-74 или 8(47148) 2-64-55. В случае, если водитель сам обратится в отдел полиции, это будет учтено при разбирательстве, - говорят в УМВД России по Курской области.