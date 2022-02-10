В Курской области четверо мужчин продавали немаркированные алкоголь и сигареты

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Архив "КП"

По версии следствия, группа лиц, состоящая из четырех мужчин, в период с августа по декабрь 2021 года в Железногорске и в Железногорском районе приобрели, хранили и продавали не маркированную в установленном порядке алкогольную и табачную продукцию на общую сумму более 800 000 рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК России по Курской области.