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Происшествия10 февраля 2022 10:29

В Курской области четверо мужчин продавали немаркированные алкоголь и сигареты

Возбуждено уголовное дело
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, группа лиц, состоящая из четырех мужчин, в период с августа по декабрь 2021 года в Железногорске и в Железногорском районе приобрели, хранили и продавали не маркированную в установленном порядке алкогольную и табачную продукцию на общую сумму более 800 000 рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК России по Курской области.