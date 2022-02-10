В еще одном муниципальном образовании Курской области ввели особый противопожарный режим

С начала года в результате пожаров в Курской области погибли 12 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

ГУ МЧС России по Курской области информирует, что 9 февраля на территории Иванчиковского сельского совета Льговского района установили особый противопожарный режим. Такие меры были приняты из-за того, что 7 февраля здесь при пожаре погиб 63-летний мужчина.

В нашем регионе это пятое муниципальное образование, где в этом году действует особый противопожарный режим из-за осложнения обстановки с пожарами.

Добавим, что с начала года в результате пожаров в Курской области погибли 12 человек. Больше, чем в половине случаев причиной послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Как правило, чаще всего жертвами трагедий становятся куряне «группы риска».