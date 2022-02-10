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Общество10 февраля 2022 9:25

В Курской области прошли ночные учения пожарных

Занятия провели в Черемисиновском и Железногорском районах
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - противопожарная служба КО

фото - противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

9 февраля в 22:30 ПЧ Черемисиновского района провела ночное пожарно-тактическое занятие на объектах энергетики «Районные электросети».

По прибытию на место было установлено условное возгорание мебели и электроприборов, площадью 30 м2.

Ликвидация возгорания прошла успешно. Пострадавших нет.

Также 9 февраля ночное ПТЗ было проведено Пожарной частью №49 Железногорского района.

Учения проходили на территории села Михайловка – хутор Прудки.

Занятие прошло успешно, все поставленные задачи были выполнены.