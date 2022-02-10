847 курян заразились коронавирусом за сутки

Число заболевших за стуки продолжает расти Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 10 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 847 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 666, Октябрьский - 23, Золотухинский, Железногорский – по 17, Курский – 15, Железногорск – 14, Конышевский, Фатеж – по 9, Поныровский – 8, Фатежский – 7, Рыльск, Солнцевский – по 6, Беловский, Суджанский, Щигры – по 5, Глушковский, Кореневский – по 4, Дмитриев, Курчатовский, Медвенский, Обоянь, Суджа – по 3, Дмитриевский, Льгов, Обоянский, Рыльский, Советский – по 2, Касторенский, Льговский – по одному. Всего зарегистрировано 94 110 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1483 человека, на ИВЛ – 71 (7 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2219 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 693 929 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 669 452.