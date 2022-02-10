За сутки из Курска вывезли 1144 тонны снега

Израсходовано 103 тонны песко-соляной смеси Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ночью с 9 по 10 февраля улицы города, а также региональные и федеральные трассы расчищали 205 единиц техники. За минувшие сутки вывезли 1144 тонн снега.

Проводилось повсеместное прометание снега и обработка реагентами улиц и дорог. Израсходовано 103 тонны песко-соляной смеси.

Особое внимание уделялось уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям. Также от снега расчищаются общественные пространства.