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Общество10 февраля 2022 7:23

За сутки из Курска вывезли 1144 тонны снега

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Израсходовано 103 тонны песко-соляной смеси

Израсходовано 103 тонны песко-соляной смеси

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ночью с 9 по 10 февраля улицы города, а также региональные и федеральные трассы расчищали 205 единиц техники. За минувшие сутки вывезли 1144 тонн снега.

Проводилось повсеместное прометание снега и обработка реагентами улиц и дорог. Израсходовано 103 тонны песко-соляной смеси.

Особое внимание уделялось уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям. Также от снега расчищаются общественные пространства.