Курян приглашают принять участие в конкурсе, посвященном Петру I

Принять участие могут все желающие от 14 до 35 лет Фото: Архив "КП"

Курское отделение РВИО сообщает о Всероссийском молодежном творческом конкурсе «Образ Петра Великого», который проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи поколений. Он позволит отразить взгляд современников на личность Петра Великого, на значение его реформ для современной России.

Представлено пять номинаций:

- живописные произведения;

- скульптурные произведения;

- декоративно-прикладное искусство;

- литературные произведения;

- стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции);

- новые формы (работы с использованием IT технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).

Проходить конкурс будет в два этапа. Заявку на участие могут подать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 3-5 качественных фотографий, (видео) материалов самостоятельно созданных творческих работ. Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций конкурса. Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2021 года по 01 июня 2022 года включительно.

С 19 июля 2022 года по 15 августа 2022 года включительно производится прием оригиналов Работ на второй этап конкурса.

Результаты объявят 15 сентября 2022 года. Победители в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития; участники в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения.

Кроме того, все победители конкурса будут приглашены для участия в качестве почетных гостей на одну из Всероссийских молодежных общественных площадок.