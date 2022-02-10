Сведения о границах четырех курских памятников природы внесли в Единый государственный реестр недвижимости

Внесение сведений в ЕГРН важно для сохранения природных экосистем Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В комитете природных ресурсов Курской области сообщают, что в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о четырех памятниках природы регионального значения: «Урочище Пустошь-Корень» (Железногорский район), «Поповкинская дубрава» и «Мининская дубрава» (Дмитриевский район), «Степные балки в долине реки Хан» (Солнцевский и Тимский районы).

- Внесение сведений об особо охраняемых природных территориях региона в ЕГРН необходимо. Это важно, как для сохранения природных экосистем, так и для юридических и физических лиц, которые ведут хозяйственную деятельность на прилегающей территории или находятся непосредственно в зоне объекта, - заявил председатель комитета Константин Поляков.

В 2021 году в ЕГРН были внесены сведения о границах 16 объектов регионального значения и 19 охранных зонах. На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены все существующие в регионе особо охраняемые природные территории и их охранные зоны.