Курянин остановил пенсионерку, когда та переводила деньги мошенникам

Женщина успела перечислить 25 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянке позвонили около восьми вечера на домашний телефон. Собеседник представился следователем и обрисовал не слишком приятную ситуацию. Якобы внучка пенсионерки нарушила правила дорожного движения и сбила на автомобиле женщину-пешехода.

В подтверждение своих слов он передал трубку какой-то девушке, которая плакала, кричала и просила помочь. Бабушка сама сыграла на руку аферистам и назвала собеседницу именем внучки, а та сразу на него откликнулась. После этого лже-следователь усилил психологическую обработку и озвучил сумму, которая поможет избавить виновницу аварии от тюремного срока. Сто тысяч требовалось на диагностику и операцию для пострадавшей. Пенсионерка призналась, что у нее есть только половина суммы и преступники сразу согласились сделать скидку и взять всего 50 тысяч.

Дальше разговор продолжился по сотовому телефону. Женщину «повели» к ближайшему магазину, где установлен банкомат. Преступники дистанционно давали подробные инструкции и объясняли, как класть деньги на номера мобильных телефонов.

Когда первые 25 тысяч были отправлены, к женщине обратился стоящий рядом парень. Его впечатлило, что телефонные счета пополняются на десятки тысяч рублей. Молодой человек с первых слов понял, с кем разговаривает курянка, так как много раз слышал в СМИ и интернете о схемах мошенничества. Он буквально заставил пенсионерку положить трубку и сразу же позвонить своей внучке. Девушка быстро ответила и рассказала, что вообще не выходила из дома, а тем более не участвовала в авариях.

Убедившись в безопасности родственницы, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и сообщила о случившемся в полицию.

По заявлению курянки возбуждено уголовное дело. Проводится розыск преступников и их пособников. За мошенничество им грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в полиции.