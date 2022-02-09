Губернатор пояснил курянам, как оформить больничный не выходя из дома

Бюллетень оформят на семь дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как ранее сообщала КП, с 8 февраля в Курской области заработала система дистанционного получения больничного. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику за телемедицинской консультацией, сообщили в администрации региона.

- Минздрав разрешил пациентам с признаками ОРВИ оформлять больничный дистанционно. Это временная мера и в Курской области мы ее уже ввели. Так мы избавим курян с легким течением заболевания от посещения поликлиник, - пояснил в соцсети губернатор региона Роман Старовойт. - Чтобы оформить больничный, вам нужно позвонить на горячую линию лечебного учреждения по месту жительства. Телефоны указаны на сайтах медучреждений. После дистанционной консультации электронный лист нетрудоспособности оформят на семь дней. В случае выздоровления в этот срок, больничный также будет закрыт без посещения поликлиники.

Если же ваше самочувствие ухудшится, то врач придет к вам на дом и больничный лист продлят