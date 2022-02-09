В «IT-CUBE.КУРСК» продолжается набор на бесплатное обучение детей

Центр работает на базе школы №60 Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре цифрового образования детей «IT-CUBE.КУРСК» продолжается набор на бесплатное обучение по четырем направлениям.

Центр с 2019 года работает на базе школы №60 им. героев Курской битвы в рамках нацпроекта «Образование».

Детей и подростков ждут занятия по программированию на Scratch (группа А2), технологиям искусственного интеллекта для каждого (группа ИИ1), WEB-разработке (группа В3) и созданию медиаконтента в медиастудии (группа М1).

Документы принимаются в будни с 9.00 до 17.00. При себе необходимо иметь копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка (паспорта при наличии), СНИЛС ребенка.

Уточнить информацию можно по телефону: +7(4712)39-06-59 или по почте: itcube46@gmail.com