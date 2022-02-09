За неделю COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

За последнюю неделю в регионе COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 человек. Более 60% заболевших приходится на Курск. В 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

Число инфицированных растет. Новый штамм преобладает в Курской области. Он не несет последствий в виде тяжелой пневмонии. Сейчас не требуется таких объемов госпитализации, как в предыдущие волны. Но выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Медики тоже болеют. Ситуация остается сложной.