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Здоровье9 февраля 2022 16:56

За неделю COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 курян

В 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

За последнюю неделю в регионе COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 человек. Более 60% заболевших приходится на Курск. В 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.

Число инфицированных растет. Новый штамм преобладает в Курской области. Он не несет последствий в виде тяжелой пневмонии. Сейчас не требуется таких объемов госпитализации, как в предыдущие волны. Но выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Медики тоже болеют. Ситуация остается сложной.