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Происшествия9 февраля 2022 14:41

В Курске осудили "закладчиков" из Воронежа

Суд вынес приговор 17-летней девушке и 36-летнему мужчине
Ольга ДАНИЛОВА
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Пару поймала полиция, когда они делали закладки

Пару поймала полиция, когда они делали закладки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Собранные Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства суд счел достаточными для приговора жителям Воронежа - несовершеннолетней девушке и мужчине 36-и лет. Они признаны виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

- Утром 24 апреля 2021 года в Железнодорожном округе Курска они изготовили 30 «тайников-закладок», поместив в них 30 свертков с наркотиками, общей массой 44,7 грамма, чтобы потом сбыть это наркоманам, - рассказали в ведомстве.

Но пару задержала полиция.

Мужчина получил пять лет колонии строго режима, несовершеннолетняя девушка - три года колонии общего режима.