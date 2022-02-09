Собеседование является допуском к прохождению государственной итоговой аттестации Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля почти 4300 обучающихся девятых классов Курска приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое является допуском к прохождению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования.

Продолжительность итогового собеседования по системе «зачет – незачет» для каждого участника - 15 минут. Школьникам с ограниченными возможностями здоровья дается 45 минут.

Собеседование проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.

Максимальное количество баллов, которое может набрать школьник – 20, но для получения зачета достаточно набрать десять или более баллов.

В аудиториях, где проводится итоговое собеседование, ведется аудиозапись. В случае получения неудовлетворительного результата или болезни девятиклассники вправе пройти испытание заново в текущем учебном году, но не более двух раз и в дополнительные сроки: 9 марта и 16 мая 2022 года.

Собеседование проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.