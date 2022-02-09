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Здоровье9 февраля 2022 11:58

Руководитель курского Роспотребнадзора предложил вывести школьников на очное обучение с 17 февраля

Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидситуации
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Нагрузка на медцчреждения региона остается весомой

Нагрузка на медцчреждения региона остается весомой

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля на оперштабе по коронавирусу руководитель курского Управления Роспотребнадзора Олег Климушин предложил прекратить дистант в курских школах с 17 февраля. Окончательное решение по этому поводу будет принято 15 февраля по результатам эпидситуации в регионе.

По словам Олега Климушина, на конец прошлой недели на карантине по коронавирусу находилось более четверти курских школьников. Но с введением дистанта с 7 февраля ситуация стала меняться в лучшую сторону - число заболевших ОРВИ и ковид учеников стало уменьшаться.

Между тем вице-губернатор Андрей Белостоцкий не поддержал предложение Роспотребнадзора о прекращении дистанта. По его словам положение с заболеваемостью в регионе остается сложным.

Так, только 8 февраля в колл-центр "122" поступило более двух тысяч звонков от курян с просьбами о медпомощи.