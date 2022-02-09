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Здоровье9 февраля 2022 11:26

С 21 февраля куряне смогут получить ковид-сертификат на основании теста на антитела

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Приказ вступит в силу 21 февраля

Приказ вступит в силу 21 февраля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения вступит в силу 21 февраля.

- Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, при этом требования к уровню антител не устанавливаются – достаточно их наличия в организме, - пояснили в администрации региона.

Срок действия сертификата – шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит год с даты положительного ПЦР-теста.