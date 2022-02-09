В Курской области Владислав Шелест покинул пост мэра Щигров

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На своей странице в социальной сети Владислав Шелест поделился новостью, что покидает пост главы Щигров. Мэром он стал в апреле 2018 года.

Главы районов и городов выдвинули и поддержали его кандидатуру на пост исполнительного директора Совета муниципальных образований. Это решение поддержал и губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Много удалось достичь, решить и изменить. Мы ремонтировали дороги, реконструировали площадь, парк и общественные пространства. Вместе принимали решения о будущем облике нашего города. Я заступил на пост главы города на старте пандемии - так сложились обстоятельства, поэтому мне не удалось встретиться и вникнуть в проблемы многих, не получилось провести массовые мероприятия так, как заведено на щигровской земле. Но, надеюсь, вас порадовали День города и новогодние елки, - говорит Владислав Шелест.

Бывший мэр выразил благодарность своим коллегам, с которыми ему приходилось работать, а также пожелал счастья щигровцам.