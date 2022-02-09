Курян научат делать украшения из цветов и ювелирной смолы

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Мастер творческой мастерской «Рыжий Лисенок» Олеся Прокопенко проведет мастер-класс, на котором расскажет и покажет, как из обычных цветов и ювелирной смолы создать необычные весенние украшения. Все участники мероприятия смогут сделать украшения со своим дизайном.

Мастер-класс состоится 10 февраля в 18.30 в Креативное пространство «ВЕРАНДА». Регистрация на мероприятие в сообщениях сообщества «ВЕРАНДА» ВКонтакте . Просьба указывать ФИО, номер телефона, день и площадку для посещения. Количество мест ограничено!

На мероприятии необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Вход по QR-коду.