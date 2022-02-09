Курян приглашают стать волонтерами на финальном матче Лиги чемпионов

фото - комитет молодежной политики Курской области Фото: материалы пресс-служб

В комитете молодежной политики Курской области рассказали, что стартовал т набор волонтеров на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 в России.

Финал пройдет в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 г.

Обязательными требованиями к волонтерам являются: гражданство РФ, возраст не менее 18 лет, уровень английского языка не ниже upper-intermediate.

Кандидатам предстоит пройти онлайн-курс «Событийное волонтерство» на платформе ДОБРО.РУ, тестирование и интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке, а также подать заявку на событие на портале.

Волонтеры будут задействованы в 21 направлении: церемонии, организация матча, взаимодействие со СМИ, помощь в организации Фестиваля Чемпионов и программа гостеприимства.

Сроки привлечения волонтеров: с 16 по 30 мая 2022.

Подать заявку на участие можно до 28 февраля на платформе ДОБРО.РУ.