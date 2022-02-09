В Курске предприятия потребительской сферы проверили на соблюдение «масочного режима»

Подобные рейды проходят на постоянной основе Фото: Архив "КП"

В Курске продолжаются проверки по соблюдению «масочного режима» и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах. Такие рейды проходят на постоянной основе, они направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе было проверено 62 предприятия потребительской сферы. Выявили два нарушения.

С 1 по 8 февраля оперативные группы проверили 234 объекта. В результате рейда выявлено восемь фактов нарушения масочного режима.