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Общество9 февраля 2022 8:58

В Курске предприятия потребительской сферы проверили на соблюдение «масочного режима»

За неделю было совершено три рейда
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Подобные рейды проходят на постоянной основе

Фото: Архив "КП"

В Курске продолжаются проверки по соблюдению «масочного режима» и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах. Такие рейды проходят на постоянной основе, они направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе было проверено 62 предприятия потребительской сферы. Выявили два нарушения.

С 1 по 8 февраля оперативные группы проверили 234 объекта. В результате рейда выявлено восемь фактов нарушения масочного режима.