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Общество9 февраля 2022 8:15

На курских предприятиях потребсферы нашли нарушения

Проверили 32 объекта
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

В Курске продолжаются работы по расчистке территорий от снега. Так, городская администрация информирует, что в Железнодорожном округе обследовали 32 предприятия потребительской сферы в части соблюдения требований Правил благоустройства. В результате проверки выдали шесть уведомлений о необходимости устранить нарушения.

Помимо этого, 8 февраля силами городского СМЭП расчистили от снега и наледи улицы частного сектора: Стрелецкой Набережной, 5-ой Стрелецкой, Новоселовка, Островского, Маяковского, Театральной. А также подъездные пути к школам № 16 и № 34.

В адрес управляющих организаций по расчистке снега было направлено пять уведомлений о необходимости приведения дворовых территорий в надлежащее состояние.