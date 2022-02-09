На курских предприятиях потребсферы нашли нарушения

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В Курске продолжаются работы по расчистке территорий от снега. Так, городская администрация информирует, что в Железнодорожном округе обследовали 32 предприятия потребительской сферы в части соблюдения требований Правил благоустройства. В результате проверки выдали шесть уведомлений о необходимости устранить нарушения.

Помимо этого, 8 февраля силами городского СМЭП расчистили от снега и наледи улицы частного сектора: Стрелецкой Набережной, 5-ой Стрелецкой, Новоселовка, Островского, Маяковского, Театральной. А также подъездные пути к школам № 16 и № 34.

В адрес управляющих организаций по расчистке снега было направлено пять уведомлений о необходимости приведения дворовых территорий в надлежащее состояние.