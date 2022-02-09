За сутки в Курской области от коронавируса скончались три женщины

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 9 февраля в регионе от коронавируса скончались 2215 человек.

В том числе за последние сутки – женщины – 71, 72, 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1438 человек, на ИВЛ – 74 (8 – инвазивная, 66 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 692 599 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 667 721.