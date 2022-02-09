В Курской области коронавирусом заразились еще 845 человек

В регионе продолжает увеличиваться количество подтвержденных случаев ковид Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 9 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 845 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 529, Курский - 44, Железногорск - 38, Щигры - 24, Черемисиновский - 22, Фатежский - 19, Рыльск - 18, Горшеченский - 15, Советский - 12, Льгов +11, Мантуровский – по 11, Поныровский - 10, Глушковский, Курчатовский, Тимский – по 8, Конышевский, Октябрьский- по 7, Дмитриев и Дмитриевский – по 6, Кореневский, Пристенский, Щигровский – по 5, Обоянь и Суджа – по 4, Беловский, Золотухинский, Льговский, Хомутовский – по 3, Медвенский – 2, Большесолдатский, Касторенский, Обоянский, Суджанский, Фатеж – по одному. Всего зарегистрировано 93 263 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1438 человек, на ИВЛ – 74 (8 – инвазивная, 66 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2215 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 692 599 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 667 721.