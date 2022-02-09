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Общество9 февраля 2022 6:59

За ночь из Курска вывезли свыше 566 тонн снега

Продолжается расчистка дорог и тротуаров
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На региональных и федеральных трассах снег убирали 165 машин

На региональных и федеральных трассах снег убирали 165 машин

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Также снег убирают и с общественных пространств, остановочных площадок, пешеходных переходов, а также с подъемов и спусков проезжих частей.

В парках и скверах ежедневно с шести утра трудятся 40 рабочих и десять единиц техники. Они расчищают дорожки и обрабатывают их песко-соляной смесью.

В комитете дорожного хозяйства сообщают, что этой ночью на улицах Курска работали 56 единиц техники. Все территории посыпали противогололедными материалами. За ночь израсходовали 190,2 тонн песко-соляной смеси.

На региональных и федеральных трассах работали 165 снегоуборочных машин.