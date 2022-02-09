Курянин насмерть забил своего знакомого топором

От полученных травм мужчина скончался в больнице Фото: Архив "КП"

По версии следствия, утром 13 октября 2021 года в селе Неварь, 34-летний курянин из-за личной неприязни нанес своему знакомому обухом топора не менее четырех ударов в область головы. Затем, обвиняемый столкнул потерпевшего с лестницы в подвал, закрыл дверь, завязав петли капроновой веревкой, и скрылся с места происшествия.

16 октября потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 21 октября он скончался от полученных телесных повреждений.

Сообщается, что возможной причиной конфликта было высказывание потерпевшего о попрошайничестве обвиняемого.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.