Курские «Русичи» расправились с тобольским «Нефтехимиком»

После сегодняшнего игрового дня «Русичи» занимают пятое место. Фото со страницы БК "Нефтехимик" в VK.

Сегодня курские «Русичи» на своем паркете в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу одолели тобольский «Нефтехимик» - 115:91. Особенно ярко куряне провели четвертую четверть, добившись 11-очкового перевеса – 25:14.

Самыми результативными у хозяев оказались Семен Шашков (26 очков), Иван Аладко (21) и Константин Глазырин (17).

После сегодняшнего игрового дня «Русичи» занимают пятое место с 46-ю очками в активе. В ТОП-5 также входят «Тамбов» (53), «Чебоксарские Ястребы» (47), магнитогорский «Металлург» (46) и челябинский «Челбаскет» (43).

Теперь завтра, 9 февраля, куряне проведут с «Нефтехимиком» повторный матч. Начало в 19:00.