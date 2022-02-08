Курский «Сокол» проиграл в 30-й раз в сезоне

В активе нашей команды пять очков после 30-ти игр при разнице шайб 47:171. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК в спорткомплексе «Арена» курский «Сокол» на уступил «Брянску» - 3:5.

По разу гостей огорчили Нуриман Хасанов (12-я, 1:1), Дмитрий Зинченко (30-я, 2:3) и Тимофей Хазов (48-я, 3:4).

Это уже 30-е поражение курян в этом розыгрыше в 30-ти матчах.

Любопытно, что накануне курские хоккеисты также уступили «Брянску» со счетом 3:5. В первой встрече точными бросками у хозяев отметились Зинченко, Сергей Куренков и Сергей Алексашкин.

После сегодняшнего игрового дня «Сокол» занимает последнее 11-е место в западной конференции. В активе нашей команды пять очков после 30-ти игр при разнице шайб 47:171.

Теперь 11 и 12 февраля куряне сыграют на выезде с «ЭкоНива-Бобров». Первая встреча начнется в 18:00, вторая – в 17:00.