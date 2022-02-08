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Происшествия8 февраля 2022 16:20

В Курске пропавшую девочку с ОВЗ нашли в маршрутке

Замерзший и напуганный ребенок ехал в сторону Волокно
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне увидели ребенка в маршрутке и сообщили в полицию

Куряне увидели ребенка в маршрутке и сообщили в полицию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как ранее сообщала КП, в Курске утром 8 февраля ушла из дома и не вернулась 13-летняя школьница.

Девочку нашли в маршрутном такси, сообщает полиция. Сейчас сотрудники УМВД везут ребенка домой.

- Информация о розыске была опубликована в пабликах и СМИ. Очень быстро полиция получила от курян сообщение о возможном местонахождении девочки, - рассказали в УМВД. - Она ехала в маршрутке в сторону Волокно и была очень напугана и замерзла. Предположительно, с самого утра она была на улице.