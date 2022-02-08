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Звезды8 февраля 2022 16:00

Курянам предлагают передать книги для детских учреждений и библиотек

Акция проходит до 14 февраля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Передать книги можно в Литературном музее

Передать книги можно в Литературном музее

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

С 7 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения проводит общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Куряне могут присоединиться к акции и передать издания для детских учреждений и библиотек. Сделать это можно в Литературном музее (ул. Садовая, 21) с 9.00 до 17.30.

Отметим, что книги могут быть новыми или старыми, но в хорошем состоянии. Не принимается религиозная, политическая литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры.

Справки по телефону 51-26-12.