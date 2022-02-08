В Курске пропала 13-летняя девочка

Любую информацию о школьнице можно сообщить анонимно и круглосуточно
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске разыскивают 13-летнюю девочку. Она пропала 8 февраля, в десять утра ушла из дома на улице Краснополянская.
- У девочки - задержка развития, она не ориентируется на местности и может попасть в потенциально опасную ситуацию, - сказали в УМВД региона.
Ребенок худощавого телосложения, рост 110-120 сантиметров, волосы русые, ниже плеч.
Была одета в темную куртку с розовыми вставками, светло-розовую шапку, черные сапоги. Мобильного телефона у ребенка нет.
Любую. информацию о девочке можно сообщить анонимно и круглосуточно по телефонам 32-00-62 и 102.