В Курске пропала 13-летняя девочка

Любую информацию о школьнице можно сообщить анонимно и круглосуточно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске разыскивают 13-летнюю девочку. Она пропала 8 февраля, в десять утра ушла из дома на улице Краснополянская.

- У девочки - задержка развития, она не ориентируется на местности и может попасть в потенциально опасную ситуацию, - сказали в УМВД региона.

Ребенок худощавого телосложения, рост 110-120 сантиметров, волосы русые, ниже плеч.

Была одета в темную куртку с розовыми вставками, светло-розовую шапку, черные сапоги. Мобильного телефона у ребенка нет.

Любую. информацию о девочке можно сообщить анонимно и круглосуточно по телефонам 32-00-62 и 102.