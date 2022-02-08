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Происшествия8 февраля 2022 15:29

В Курске пропала 13-летняя девочка

Ребенок ушел из дома утром и пока не вернулся
Ольга ДАНИЛОВА
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Любую информацию о школьнице можно сообщить анонимно и круглосуточно

Любую информацию о школьнице можно сообщить анонимно и круглосуточно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске разыскивают 13-летнюю девочку. Она пропала 8 февраля, в десять утра ушла из дома на улице Краснополянская.

- У девочки - задержка развития, она не ориентируется на местности и может попасть в потенциально опасную ситуацию, - сказали в УМВД региона.

Ребенок худощавого телосложения, рост 110-120 сантиметров, волосы русые, ниже плеч.

Была одета в темную куртку с розовыми вставками, светло-розовую шапку, черные сапоги. Мобильного телефона у ребенка нет.

Любую. информацию о девочке можно сообщить анонимно и круглосуточно по телефонам 32-00-62 и 102.