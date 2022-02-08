Ушел из жизни факлоносец курского этапа Олимпийской эстафеты 1980 года Олег Петров

Олег Алексеевич любил спорт, много сделал для популяризации тенниса в Курской области

Ушел из жизни мастер спорта СССР по лыжным гонкам Олег Петров, сообщили в администрации региона.

Олег Петров - мастер спорта СССР, был членом сборной Советского Союза по лыжным гонкам, 12-кратный чемпион Украины. В 1980-ом в канун московской Олимпиады он нес факел на курском этапе эстафеты Олимпийского огня. 25 лет Олег Петров возглавлял федерацию тенниса Курской области, а в 2010 году стал лучшим детским тренером России по большому теннису.

Олег Алексеевич любил спорт, много сделал для популяризации тенниса в Курской области. Комитет по физической культуре и спорту Курской области выражает соболезнования родным и близким Олега Петрова.

Прощание с Олегом Алексеевичем пройдет 9 февраля возле Академии тенниса (Курск, ул. Сумская, 6) с 11 до 12 часов дня.