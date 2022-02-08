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Общество8 февраля 2022 14:02

В Курске проверили "управляйки"

Нарушения нашли в уборке снега и мусорок
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске некоторые дворы плохо убирают от снега и льда

В Курске некоторые дворы плохо убирают от снега и льда

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управляющим компаниям выдали семь уведомлений.

В администрации Центрального округа провели мониторинг дворовых территорий многоэтажек по проспекту Хрущева, 24,28,30,32,34,36, проспекту Клыкова, 36,38,40, улице Бойцов 9 дивизии, 185,189/а, 191,199,199/а.

Выдали семь уведомлений руководителям УК о выполнении работ по уборке снега и посыпке противогололедными материалами дворовых территорий, уборке контейнерных площадок, сообщили в мэрии Курска.