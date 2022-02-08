Задержали обвиняемого в вымогательстве десяти миллионов рублей у курского предпринимателя

Задержание проводили курские полицейские Фото: Из архива КП.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Курской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел по республике Ингушетия задержали обвиняемого в вымогательстве под угрозой насилия, совершенного в составе группы, сообщили в УМВД региона.

В 2020 году в полицию обратился курский предприниматель с заявлением о том, что у него вымогают более 10 миллионов рублей.

- Преступники воспользовались информацией об имеющемся долге предпринимателя и под угрозой насилия требовали возврата долга, а также настоятельно предлагали согласиться на оказание покровительства его бизнесу за деньги, - рассказали в полиции.

По этому факту в УМВД России по Курской области было возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых, 34-х лет, удалось задержать и в 2021 году, суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Второй обвиняемый, 35-и лет, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2022 года оперативные сотрудники полиции нашли его в Ингушетии и доставили в Курск.