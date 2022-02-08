В Курске проходит смотр качества бутилированной воды

С 1 марта вся упакованная питьевая вода должна получить специальный код Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эксперты изучат бутилированную воду с газом и без. Во время контрольной закупки комиссия отобрала 15 образцов, три из них – от местных производителей. Пробы отвезли в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

- Сотрудники проведут микробиологический анализ: нет ли там, к примеру, кишечной или синегнойной палочки. Они также проверят физико-химические показатели: содержание хлора, железа, стандарт жесткости, уровень pH и другое; то есть мы поймем, это вода действительно из артезианской скважины или из-под крана, - отметила заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Итоги будут известны в ближайшее время. Результаты всех смотров размещаются на сайте kurskoekachestvo.ru. Также их направляют производителям, магазинам и в Роспотребнадзор.

Как рассказали в областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства, мероприятие проходит накануне последнего этапа маркировки. С 1 марта вся упакованная питьевая вода должна получить специальный код. Покупатель сможет узнать всю информацию о товаре через бесплатное приложение «Честный знак». Процесс маркировки поэтапный, он стартовал 1 сентября прошлого года.