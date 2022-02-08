9 февраля пройдет итоговое собеседование по русскому языку для курских девятиклассников

Школьникам предстоит прочитать и пересказать текст, ответить на вопросы преподавателя Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля пройдет итоговое собеседование по русскому языку для всех девятиклассников. Его необходимо пройти, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации.

В нашей области в итоговом собеседовании примут участие более 10 тысяч учеников. Для его проведения подготовлено 519 мест.

Школьникам предстоит прочитать и пересказать текст, ответить на вопросы преподавателя. Кроме того, девятиклассникам необходимо будет выполнить одно из трех заданий на выбор: описать фотографию, составить повествовательный текст на основе жизненного опыта или порассуждать на предложенную тему.

Те, кто не сможет получить зачет или не придет на собеседование по уважительной причине, смогут его пересдать в дополнительные дни.