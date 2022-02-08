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Общество8 февраля 2022 11:25

В Курской области за 2021 год рельсовые «Орланы» перевезли свыше 176 тысяч человек

Сейчас в регионе курсируют четыре таких поезда
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

фото - Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Первые новейшие модели поездов РА-3 «Орлан» запустили в феврале 2021 года на маршруте Курск — Глушково. В сентябре еще два таких состава начали ходить на участке Курск — Лукашевка.

Специалисты сообщают, что за год в регионе количество рейсов на маршрутах «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) выросло почти на треть.

- За год, с момента запуска первого РА-3 в Курской области, было перевезено 176 тысяч пассажиров. Это на 12% больше, чем в 2020 году, когда в регионе курсировал подвижной состав предыдущего поколения, — отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев. – Пассажиры положительно оценивают новые составы, в своих отзывах они отмечают климат-контроль, комфорт и тишину в салоне.

Благодаря запуску новых поездов пассажирам стало удобнее добираться на работу и домой: в салоне установлены мягкие сиденья, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение.

В настоящее время в регионе курсируют четыре «Орлана». Всего в парке ЦППК — 26 таких поездов.