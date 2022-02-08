Курские спасатели вошли в пятерку лучших на чемпионате по лыжным гонкам

Команду ГУ МЧС России по Курской области представили семь спортсменов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В рамках спартакиады «Динамо» состоялся чемпионат по лыжным гонкам. Участие в нем приняли 34 команды представителей органов безопасности и правопорядка, всего 122 спортсмена. Им предстояло пройти трех и пятикилометровую дистанцию свободным стилем.

Команду ГУ МЧС России по Курской области представили семь спортсменов из пожарно-спасательных частей, ГИМС и Аварийно-спасательной службы. По результатам чемпионата курские спасатели заняли четвертое место, уступив бронзу представителям УФСИН.

- На достигнутых результатах спортсмены регионального управления МЧС не останавливаются. Впереди новые старты и новые победы, - говорят в ГУ МЧС РФ по Курской области.