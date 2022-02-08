От COVID-19 скончались еще пять курян

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 8 февраля в регионе от коронавируса скончались 2212 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 75, 84 года; женщина – 72, 75, 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1447 человек, на ИВЛ – 72 (9 – инвазивная, 63 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 690 973 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 665 856.